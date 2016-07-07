Парламентский комитет рекомендует Раде ввести мораторий на арест счетов "Энергоатома"

Парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект о моратории (запрете) блокирования счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Об этом сообщил и. о. главы данного комитета, народный депутат Александр Домбровский на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Комитет по вопросам ТЭК рекомендовал Верховной Раде в первом чтении и в целом принять законопроект, который сделает невозможным блокирование счетов «Энергоатома». Этот документ был одобрен на заседании комитета», - говорится в сообщении Домбровского.

В своем комментарии он также отметил, что практика блокирования счетов «Энергоатома» делает невозможной полноценную деятельность энергогенерирующей компании, особенно в вопросе безопасности работы АЭС.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроват» взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности.

В начале марта президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов «Энергоатома» из-за попыток «Укрэлектровата» взыскать с госкомпании 127 млн грн. Он подчеркнул, что согласно законодательству «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

31 мая более 1 тыс. атомщиков пикетировали Администрацию президента и Кабинет министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов «Энергоатома», не допустить неправомерной корпоратизации компании, а также отстранения профессиональных кадров в атомной отрасли. Предупреждающий пикет проходил в Киеве 26 апреля.

6 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что суд снял арест со счетов «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.