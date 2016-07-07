"Нафтогаз" планирует к холодам накопить в хранилищах 14,5 миллиарда кубов газа

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" планирует накопить 14,5 миллиарда кубометров природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу отопительного сезона 2016-2017 годов.

Об этом сообщил во время пресс-конференции глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Мы планируем выйти на уровень 14,5 миллиардов кубометров к началу отопительного сезона", - сказал он.

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По словам Коболева, компания накопила достаточный валютный запас на счетах для закупки природного газа с последующей закачкой в подземные хранилища. Он отметил, что возобновить импорт газа из ЕС в существенном объеме компания намерена в июле.

В планах компании закупить до начала отопительного сезона около 3 миллиардов кубометров газа для закачки этого объема топлива в хранилища.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Украина в июне 2016 года сократила импорт природного газа из ЕС в 5 раз – до 20 с 95 миллиона кубометров.