США увеличили экспорт нефти до максимума почти за 100 лет

Объем экспорта нефти из США в мае 2016 года вырос до рекордных 662 тысяч баррелей в сутки, сообщает Slon.ru со ссылкой на данные американского Бюро переписи.

"Агентство указывает, что уровень поставок оказался максимальным с 1920 года, то есть почти за сто лет. Для сравнения, в апреле суточный экспорт нефти находился на уровне 591 тысячи баррелей", - говорится в сообщении.

Крупнейшим импортером американского сырья стала Канада, получавшая в мае 308 тысяч баррелей в сутки. В топ-3 также вошли Нидерланды (110 тысяч баррелей в сутки) и Кюрасао (67 тысяч). Великобритания импортировала из США по 36 тысяч баррелей в сутки, Япония – 29 тысяч, а Италия – 23 тысячи.

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В декабре 2015 года президент США Барак Обама подписал законопроект, предполагающий отказ от запрета на экспорт сырой нефти, который действовал почти 40 лет. Уже через несколько дней техасская компания Enterprise Products Partners сообщила, что заключила первый после снятия нефтяного эмбарго контракт на продажу углеводородов.

После отмены эмбарго США неуклонно наращивали нефтяной экспорт. За первый квартал 2016 года он увеличился в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе суточный экспорт (за исключением поставок в Канаду) составлял 1,2 миллиона баррелей, в феврале – 2,9 миллиона баррелей, а в марте – 8 миллионов баррелей. С учетом экспорта в Канаду в марте США продали за рубеж 15,7 миллиона баррелей в сутки.

В начале июля норвежская консалтинговая компания Rystad Energy опубликовала исследование, из которого следовало, что США по запасам нефти опережают Саудовскую Аравию и Россию: американские запасы в фирме оценили в 264 миллиарда баррелей, российские – в 256 миллиардов, саудовские – в 212 миллиардов.