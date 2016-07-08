Цены на нефть вернулись к росту на данных из США

Мировые цены на нефть в пятницу растут на фоне переоценки инвесторами данных по запасам нефти в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:15 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent роста на 1,08% - до 46,9 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,84% - до 45,52 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 96,08 пункта", - говорится в сообщении.

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В четверг были опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля. Показатель сократился на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 524,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 2,25%, или на 194 тысячи баррелей в сутки - до 8,428 миллиона баррелей в сутки.

Многие аналитики ожидали большего снижения показателей. Разочарование инвесторов привело к удешевлению "черного золота". Аналитики, однако, полагают, что реакция была чрезмерной. Это объясняется тем, что запасы "черного золота" к настоящему моменту снижаются почти два месяца подряд, пишет агентство Reuters. При этом производство в США также снова снизилось.

"(Отрасль - ред.) американской сланцевой нефти продолжает терпеть убытки, многие банки покидают этот сегмент в целом. Усиление нестабильности и атаки на газо- и нефтепроводы в Нигерии и Ираке влияют на добычу нефти в этих странах", - цитирует агентство аналитиков хедж-фонда Global Risk Management.

Снижение курса доллара к мировым валютам также поддерживает нефтяные цены. Американская валюта дешевеет в преддверии публикации статистики по безработице в США.