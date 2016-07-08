СМИ сообщили о прогнозе МВФ относительно цен на нефть

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что, если ОПЕК поступится лишь небольшой рыночной долей, то цены на нефть к 2020 году могут вырасти до 58-75 долларов за баррель, сообщают РИА Новости.

"ОПЕК занимает 42% рынка, против 35%, если бы он приспосабливался (к новым реалиям рынка). Меньшим из зол для ОПЕК в будущем было бы стремление к достижению равновесия рынка", - говорится в рабочих документах фонда.

В анализе фонда отмечается, что ставка ОПЕК на демпинг и вытеснение США не оправдалась - американский сланец оказался крайне жизнеспособным.

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При этом, согласно одной из моделей МВФ, если сохранится давление издержек из-за демпинга на производство сланцевой нефти в США, то рыночная стоимость достигнет 58 долларов за баррель к 2020 году при доле ОПЕК 41%.

"В случае, если поставки стран ОПЕК снизятся на 7 миллионов баррелей в день, рыночная доля ОПЕК будет 35%, а цена нефти 75 долларов за баррель", - уточняется в документе.

В июне МВФ на 1 доллар повысил прогноз средней цены на нефть на 2016 и 2017 годы – до 36 и 42 долларов за баррель соответственно. Долгосрочный прогноз до 2021 года гласил, что цены стабилизируются на уровне 51 доллар за баррель.