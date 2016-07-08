Россия предлагает Украине дешевый газ, выдвигая неприемлемые условия - нардеп

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал народный депутат от "БПП" Вадим Денисенко, передает ТСН.

"На сегодняшний момент россияне действительно говорят, что готовы дать газ по цене, немного дешевле, чем мы сейчас забираем на хабе в Европе. Но при этом мы должны оплатить 800 млн долларов за газ, который якобы потребляли на оккупированных территориях Украины, и должны дать предоплату 3 миллиарда долларов", - говорит он.

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Нардеп отметил, что Киев не уверен в том, что получит газ от России даже при предоплате. "Поэтому про мифологию о российском газе давайте забудем", - сказал Денисенко.

Напомним, Украина не импортирует природный газ из России уже более 200 дней. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания может покрыть все потребности в импортном газе за счет закупок из Европы, а восстановление импорта из РФ будет осуществлено только при более привлекательной ценовой предложения, чем у европейских поставщиков.