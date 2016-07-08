Нацкомиссия утвердила размер инвестиций в украинскую ГТС до 2025 года

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на очередном заседании 7 июля приняла решение утвердить изменения в план развития газотранспортной системы (ГТС) для оператора ГТС - государственной компании "Укртрансгаз" на 2016-2025 годы, при этом общая сумма инвестицийсоставит 69,9 миллиарда гривень.

"Предлагается утвердить изменения в план развития ГТС на 2016-2025 годы… Общая сумма этого плана для "Укртрансгаза" составит 69,942 миллиарда гривень", - сказал член комиссии, представляя проект решения.

Также комиссия обязала "Укртрансгаз" в недельный срок предоставить уточненный план развития ГТС и в будущем отчитаться по проведенным тендерам на поставку оборудования для модернизации ГТС.

Кроме того, в пресс-службы "Укртрансгаза" сообщили, что НКРЭКУ приняла изменения в план развития ГТС, согласно которым компания инвестирует 3,6 миллиарда гривень в модернизацию газоперекачивающего оборудования для поставок природного газа в страны Балканского полуострова. Эти деньги будут освоены в 2016-2018 годах.

Читайте такжеНовый газопровод между Украиной и Польшей может заработать с 2020 года

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укртрансгаз" увеличил финансирование ремонтных работ объектов ГТС на 0,9 миллиарда гривень по сравнению с 2014 годом – до 1,7 миллиарда гривень. Также компания в 2015 году увеличила капитальные инвестиции, согласно ее финансовому план, на 0,7 миллиарда гривень – до 1,2 миллиарда гривень.

В инвестиционной программе "Укртрансгаза" на 2015 год было отмечено, что "Укртрансгаз" в 2015 году направит 2,703 миллиарда гривень на модернизацию и ремонт магистральных газопроводов, компрессорных станций и подземных хранилищ газа.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов общей протяженностью более 37 тысяч километров, распределительных сетей, 12 газохранилищ емкостью 31 миллиард кубометров, компрессионных и газоизмерительных станций. Является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Пропускная способность ГТС на границе с Россией составляет порядка 288 миллиардов кубометров топлива в год.