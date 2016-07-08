"Укртрансгаз" завершил ремонт газопровода в направлении Польши и готов импортировать газ

Госкомпания "Укртрансгаз", оператор отечественной газотранспортной системы, завершила ремонт газопровода "Комарно-Дроздовичи" в направлении Польши и готов осуществлять импорт природного газа из этой страны для нужд Украины.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь компании Максим Билявский.

"С сегодняшнего дня "Укртрансгаз" готов для нужд Украины импортировать газ с территории Польши. Ремонтные работы на реверсном газопроводе завершены", - написал он.

В "Укртрансгазе" напомнили, что газопровод "Комарно-Дроздовичи" был выведен в ремонт в мае. В начале июля на нем были завершены работы по ликвидации дефектов и замене отдельных участков трубопровода. Всего отремонтировано было 3,4 километра.

"Делали это для гарантированно стабильной работы в процессе подготовки к отопительному сезону и в осенне-зимний период. Сегодня уже завершены работы по подключению (огневые работы, по продувке и наполнению трубопровода газом) отремонтированного газопровода к единой ГТС Украины. Ждем заявку", - отметил Белявский.

При этом он сообщил, что по состоянию на утро 8 июля импорт газа из Европы в Украину осуществляется только по словацкому маршрута в режиме 0,5 миллиона кубометров/сутки.

Читайте также"Укртрансгаз" разделят на две компании: операторов газопроводов и подземных хранилищ

Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" намерен привлечь кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка для финансирования большого инфраструктурного проекта, предполагающего проведение ремонтных, реконструкционных и модернизационных работ на украинской части магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". По информации ЕБРР, общая стоимость работ составляет порядка 300 миллионов евро.

Как ожидается, тендеры будут оглашены в третьем квартале 2016 года.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".