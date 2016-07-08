В Кабмине назвали среднюю цену импортного газа в июне - $184

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 30 июня текущего года составила 4,6 тыс. грн, или 184 долл., за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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По сравнению с ценовыми показателями на начало года, цена топлива упала на 23%. На 1 января 2016 года средняя таможенная стоимость импортного газа для Украины составляла 236 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, в целом, по прогнозам Минэкономразвития, цена импортного газа для Украины в текущем году составит порядка 202 долл. за тысячу кубометров.

При этом средняя цена на газ в 2017 и 2018 году может вырасти до 210-220 долл. за тысячу кубометров. В своих прогнозах эксперты министерства исходили из того, что цена нефти (марки Brent), являющейся одной из составляющих формулы цены газа, в 2016 году составит 40 долл. за баррель, но в дальнейшем поднимется до 44,5-48,5 долл. за баррель.