Минэнергоугля назвало преграды для создания в Украине газового хаба

Министерство энергетики и угольной промышленности считает, что для создания в Украине газового хаба необходимо перейти на энергетические единицы измерения количества природного газа и создать биржу газа. Об этом сказала заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля Татьяна Довжок во время круглого стола, посвященного проблемам газового рынка в Украине.

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«На сегодня есть большой вопрос (к созданию газового хаба в Украине – УНИАН). Вся Европа на сегодня работает, используя энергетические единицы измерения газа, а мы используем кубические метры. На сегодня наша нормативная база не способствует тому, чтобы европейские партнеры закачивали газ в наши хранилища, поскольку они дают нам джоули, а мы им возвращаем кубометры», - отметила Довжок.

Представитель Минэнерго сказала, что второй преградой для создания хаба является отсутствие биржи газа в Украине.

«У нас не существует биржи газа. В министерстве обсуждаются планы о том, что необходимо переходить к созданию такой биржи, на которой можно было бы свободно торговать газом», - сказала Довжок.

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Она считает, что создание биржи позитивно отразится на формировании цены на газ, и именно тогда она будет реально рыночной.

По мнению представителя Минэнергоугля, Украина может создать свой газовый хаб на основе подземных хранилищ газа, которые располагают свободными мощностями по хранению «голубого топлива».

«Наши подземные хранилища газа загружены не полностью. Их общая емкость составляет более 30 млрд куб. м газа, тогда как на начало отопительного сезона мы в среднем закачиваем всего 17 млрд куб. м газа. Свободный объем было бы интересно использовать для хранения газа европейских партнеров для того, чтобы запустить в Украине газовый хаб» - сказала Довжок.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина заинтересована стать частью большого проекта по созданию европейского газового хаба, который разрабатывался при участии польской, румынской, венгерской и словацкой сторон. Тогда он подчеркнул, что участие нашей страны в таком газовом хабе усилит нашу энергонезависимость и позволит свободно торговать газом без каких-либо ограничений.

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27 апреля 2016 года Кабмин установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Для расчета этой цены была использована стоимость импортированного газа из немецкого газового хаба NCG, а также прогнозная стоимость транспортировки этого газа от хаба NCG до границы Украины.

В начале июня 2016 года Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» обращался с письмом к российскому газовому монополисту «Газпрому» о том, что считает экономически обоснованной цену на газ от «Газпрома» на уровне «хаб минус транспорт», то есть цену «Газпрома» на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба. Согласно данным пресс-службы, «Нафтогаз» покупает газ у европейских поставщиков по формуле «хаб плюс транспорт» (транспорт – доставка до европейского хаба по территории Украины и стран ЕС). Если «Газпром» сможет предложить цену, которая будет ниже цены европейских поставщиков, тогда она будет рассмотрена «Нафтогазом».

По данным оператора газотранспортной системы, компании «Укртрансгаз», запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 27 июня по 2 июля увеличились на 1,1%, или на 103 млн кубометров, - до 9,729 млрд куб. м с 9,626 млрд куб. м. 8 июля эти запасы составили 9,789 млрд куб. м, таким образом хранилища заполнены на 31% от общей емкости, а 69% - остаются свободными.