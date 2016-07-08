"Киевэнерго" Ахметова делает потребителей заложниками собственных долгов - "Нафтогаз"

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» призывает столичную энергокомпанию «Киевэнерго» не делать потребителей услуг заложниками в борьбе за возможность не возвращать долги, сумма которых превышает 1 млрд грн, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Читайте такжеРада ввела мораторий на штрафы для теплокоммунэнерго за долги по газу и электроэнергии

«Очевидно, что «Киевэнерго» стремится сделать своих клиентов заложниками в борьбе за возможность не возвращать долги. Фактически последние годы «Нафтогаз» был вынужден безвозмездно и безосновательно кредитовать «Киевэнерго» на миллиардные суммы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление госкомпания сделала в связи с распространением «Киевэнерго» обращения к клиентам, в котором «Нафтогаз» обвиняется в отсутствии горячей воды в домах киевлян.

Компания решила проинформировать, что все текущие заявки «Киевэнерго» на выделение номинаций на газ удовлетворяются «Нафтогазом» в полном объеме. Расходы «Киевэнерго» на ремонт теплосетей являются составной частью тарифов на отопление и поставку горячей воды, то есть финансируются киевлянами.

Читайте также"Киевэнерго" обнародовало новые "драконовские" тарифы на тепло и горячую воду

Кроме того сообщается, что с 2011 года средний размер задолженности «Киевэнерго» за газ составлял 1,5-2 млрд грн. При этом общая сумма штрафных санкций, оплаченных «Киевэнерго» в интересах «Нафтогаза», составила лишь 38 млн грн за пять лет.

«Исходя из этого, компания еще раз отмечает, что действия судебных исполнителей по аресту счетов «Киевэнерго» являются полностью законными и ни в коем случае не являются основанием для прекращения поставок горячей воды киевлянам. «Нафтогаз» призывает «Киевэнерго» расплатиться с долгами, которые превышают миллиард гривень, и прекратить непрофессиональные действия», - подчеркнули в государственном энергохолдинге.

Как сообщал УНИАН, 30 мая народный депутат от партии «Объединение «Самопомич» Алена Бабак во время проведения круглого стола сообщила, что «Нафтогаз Украины» по поручению Кабинета министров должен разработать проект закона о реструктуризации задолженности теплокоммунэнерго.

Читайте такжеЭнергокомпания Ахметова пугает киевлян отключением горячей воды из-за долгов

По информации пресс-службы «Нафтогаза», на 31 мая суммарная задолженность теплокоммунэнерго, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей составляет около 20,9 млрд грн.

2 июня Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета столичной энергокомпании «Киевэнерго» из-за штрафных санкций «Нафтогаза», которые были начислены на погашенные долги за потребленный в 2014-2015 годах газ.

В тот же день «Нафтогаз» заявил о своей обеспокоенности в связи с авариями в теплосетях теплокоммунэнерго, которые задолжали ему оплату за поставленный природный газ, и призвал эти компании опубликовать свои расходы, которые осуществлялись с 2011 года.

По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, возможность не платить за газ, которой долго пользовались крупные тепловики, не привела ни к увеличению надежности тепловых сетей, ни к улучшению сервиса для потребителей.

Обслуживание долгов «Киевэнерго» обходится «Нафтогау» в 30 млн грн ежемесячно.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.