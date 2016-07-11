Цены на нефть возобновили снижение

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю максимальными темпами с апреля, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 8:47 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% - до 46,59 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51% - до 45,18 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что по итогам завершившейся 8 июля рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 9 единиц и составило 440 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 423 единицы, или на 49%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, что является максимальным ростом с апреля, - до 351 штуки. Число газодобывающих установок сократилось на 1 единицу и составило 88 единиц.

Подобная динамика способствовала росту опасений, что американские производители, возможно, уже приспособились к низкому уровню цен на "черное золото". Это может замедлить темпы сокращения избыточного предложения на рынке.

"Когда растет число буровых установок, мы наблюдаем ослабление нефтяных цен, поскольку это может привести к новому предложению на рынке", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс (David Lennox).

На этом фоне инвесторы проигнорировали заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха (Khalid al-Falih), сделанное в воскресенье. Он вновь отметил, что рынок нефти становится более сбалансированным в плане соотношения спроса и предложения, вследствие чего цены на "черное золото" стабилизируются.