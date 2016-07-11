Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 9,8 миллиарда кубов
Суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 9 июля составлял около 23,7 миллиона кубометров.
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 июля увеличились на 1,2%, или на 115 миллиона кубометров, - до 9,844 миллиарда кубометров с 9,729 миллиарда кубометров.
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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".
По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 9 июля составлял около 23,7 миллиона кубометров.
Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.
"Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.