Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 9,8 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 июля увеличились на 1,2%, или на 115 миллиона кубометров, - до 9,844 миллиарда кубометров с 9,729 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 9 июля составлял около 23,7 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

"Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.