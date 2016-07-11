Цена нефти упала до 2-месячного минимума

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 46 долларов впервые с 11 мая 2015 года, снизившись на торгах на бирже ICE почти на 2%, сообщает РБК.

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"Мировые цены на нефть в понедельник продолжили снижение, начавшееся после сообщений о том, что темпы сокращения запасов в США оказались ниже ожидавшихся. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent впервые за два месяца опустилась ниже 46 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на минимуме цена Brent снижалась в понедельник на ICE до отметки 45,91 доллара, что на 1,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз дешевле 46 долларов цена барреля Brent торговалась 11 мая 2016 года, когда торги нефтью открылись на отметке 45,59 доллара.

"Котировки фьючерсов на нефть остаются под давлением из-за публикации данных о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США до трехмесячного максимума", - отмечает издание.