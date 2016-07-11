Нефть ОПЕК подешевела почти на 4%

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу, 8 июля, понизилась на 1,6 доллара, или на 3,62%, до 42,58 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 44,18 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

"Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная "корзина" - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для "корзины" картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год", - говорится в сообщении.

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Нефтяная "корзина" ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

Сегодня утром мировые цены на "черное золото" снижались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Так, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures опустились на 0,51% до 46,52 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) просели на 0,62% до 45,13 доллара за баррель.

Нефть дешевела, реагируя на признаки замедления спроса на топливо на азиатском рынке и недельные данные о числе буровых в США.

Ближе к полудню цена на нефть эталонной марки Brent опустилась ниже 46 долларов впервые с 11 мая 2016 года, снизившись на бирже ICE почти на 2%.