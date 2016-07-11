Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС увеличились почти на 15%

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 4 по 11 июля увеличились на 14,5% – до 363,8 тысячи тонн с 317,7 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период снизились незначительно - до 1,206 миллиона тонн с 1,208 миллиона тонн.

Запасы угля на складах ТЭС начали активно сокращаться с середины мая. Тогда ТЭС располагали объемом угля на уровне более 2 миллионов тонн, из которых около 870 тысяч тонн приходилось на антрацит.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В частности, поставки угля антрацитовой группы с 1 июня этого года отсутствовали и возобновились лишь в конце месяца в объемах, которые, как отмечают в энергокомпании ДТЭК, не позволяют пополнять запасы топлива на складах.

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Ранее с возникновением дефицита Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. При этом весной текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что к предстоящему отопительному сезону уголь из ЮАР импортироваться не будет.

Для решения проблемы обеспечения ТЭС углем НКРЭКУ ввела в Украине биржевое формирование цен на уголь отечественного производства. Согласно предложенной комиссией формуле, цена угля будет рассчитываться из стоимости угля на бирже в Роттердаме с учетом доставки в Украину.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечают, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

24 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс доставка" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.