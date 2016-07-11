"Энергоатом" и испанская компания IDOM намерены сотрудничать в сфере инжиниринга

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» намерена сотрудничать с испанской компанией IDOM в инфраструктурных и инжиниринговых проектах, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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Согласно сообщению, представители «Энергоатома» провели переговоры с представителями IDOM в начале июля. Особое внимание было уделено реализованным проектам компании в ядерно-энергетической отрасли, а именно: проведение стресс-тестов на всех испанских АЭС, строительство хранилищ отработанного ядерного топлива, внедрение системы фильтрующего вентинга из герметичного объема энергоблока, моделирование тяжелых аварий и др.

Представители НАЭК «Энергоатом» представили испанским коллегам информацию о состоянии реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков (КсППБ), план строительства Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива и перечень инвестиционных проектов.

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«В ходе встречи стороны договорились наладить сотрудничество по поиску перспективных направлений для сотрудничества и возможного привлечения опыта IDOM Ingenieria в рамках реализации будущих проектов в НАЭК «Энергоатом», - отмечает пресс-служба.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

IDOM Ingenieria является одной из ведущих инжиниринговых компаний Испании, которая специализируется на выполнении важных работ в ядерной области. В штате компании, которая реализовывала проекты в 123 странах и имеет представительства в 39 странах мира, насчитывается более 2700 специалистов, годовой оборот компании составляет более 300 млн евро.