Украина возобновила импорт газа из Венгрии

Украина 9 июля возобновила приостановленный с начала июля импорт природного газа из Венгрии.

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Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 9 июля суточный объем импорта газа из Венгрии составил почти 1 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2016 года сократила импорт природного газа из ЕС в 5 раз – до 20 с 95 млн кубометров. Весь объем голубого топлива поступал с территории Европы, участие в его транспортировке обеспечили два трейдера.

За этот период потребление голубого топлива в Украине составило 1 млрд куб. м, как и в аналогичном периоде прошлого года.