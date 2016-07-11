Украина возобновила импорт газа из Венгрии
19:26, 11 июля 2016Энергетика
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9 июля суточный объем импорта газа из Венгрии составил почти 1 млн куб. м.
Украина закачивает газ в хранилища / Фото УНИАН
Украина 9 июля возобновила приостановленный с начала июля импорт природного газа из Венгрии.
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Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Украины - госкомпании «Укртрансгаз».
По данным компании, 9 июля суточный объем импорта газа из Венгрии составил почти 1 млн куб. м.
Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2016 года сократила импорт природного газа из ЕС в 5 раз – до 20 с 95 млн кубометров. Весь объем голубого топлива поступал с территории Европы, участие в его транспортировке обеспечили два трейдера.
За этот период потребление голубого топлива в Украине составило 1 млрд куб. м, как и в аналогичном периоде прошлого года.
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