ОПЕК в июне увеличила добычу нефти до максимума с 2008 года

Об этом говорится в докладе S&P Global Platts, передает РБК.

Таким образом, объем добываемой ОПЕК нефти достиг максимального с августа 2008 года уровня.

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«Рост добычи ОПЕК на 300 тыс. барр./сутки, вызванный хрупким разрешением кризиса в Ливии и Нигерии, а также неослабевающим ростом в Иране и увеличением добычи в Саудовской Аравии, посылает убедительное послание насчет его непоколебимой стратегии разделения рынка», — полагает старший редактор S&P Global Platts Эклавия Гюпте, заявление которой содержится в пресс-релизе, размещенном на портале PR Newswire. «Если ситуация не изменится, история с возвращением к ограничению производства начнет набирать обороты», — отмечает Гюпте.

Самый большой рост добычи из стран ОПЕК в июне был зафиксирован в Нигерии, Иране и Саудовской Аравии. Нигерия нарастила объем добываемой нефти на 150 тыс. барр./сутки, до 1,57 млн барр./сутки. В Иране и Саудовской Аравии прирост составил 80 тыс. барр./сутки, до 3,63 млн и 10,33 млн барр./сутки соответственно. В Ливии добыча выросла на 60 тыс. барр./сутки, до 310 тыс. барр./сутки.

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В то же время объемы добычи в Венесуэле снизились в июне на 120 барр./сутки, до 2,15 млн барр./сутки, что стало самым низким показателем с февраля 2003 года.

Как отмечается в докладе S&P Global Platts, на который ссылается PR Newswire, падение уровня добычи было обусловлено отсутствием инвестиций в отрасль, высокими расходами, накопленными долгами поставщикам услуг на нефтяных месторождениях, снижением активности бурения и ухудшением инфраструктуры. Падение объемов добычи также было зафиксировано в Ираке. В июне страна добыла нефти на 20 тыс. барр./сутки меньше, чем месяцем ранее.