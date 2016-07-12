Цены на "черное золото" растут из-за протечки нефтепровода в Ираке

09:34, 12 июля 2016
Энергетика
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Сегодня утром стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 46,34 доллара за баррель. 

REUTERS

Мировые цены на нефть во вторник незначительно растут на фоне опасений инвесторов за срыв поставок "черного золота" из Ирака, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

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Сегодня утром стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 46,34 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,13% — до 44,82 доллара за баррель.

Ирак приостановил погрузку нефти на двух терминалах в Басре на юге страны из-за протечки нефтепровода, сообщает агентство Рейтер. Приостановка произошла в воскресенье, в то время как в очереди на погрузку нефти находилось 15 сверхбольших нефтеналивных танкеров, а также танкеров типа "Суэцмакс". Приостановка работы терминалов может увеличить время погрузки танкеров на терминалах, один из которых является крупнейшем в стране.

При этом инвесторы ожидают дальнейшего падения нефтяных цен в долгосрочной перспективе.

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