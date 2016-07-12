"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-июне 2016 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,4% - до 19,636 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 6 месяцев 2016 года составили 16,813 миллиарда гривень (85,6%), недоплата – 2,823 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-июнь текущего года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 37,876 миллиарда кВт-ч с 41,994 миллиарда кВт-ч. За 6 месяцев этого года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 54,3%.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.