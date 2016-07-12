Долг потребителей перед "Киевэнерго" Ахметова вырос до 895 миллионов

Общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед компанией "Киевэнерго" в первом полугодии 2016 года выросла на 43%, или 268,9 миллиона гривень, и по состоянию на 1 июля превысила 894,6 миллиона гривень, сообщила пресс-служба компании.

"Только за июнь рост долга составил почти 44,1 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение полугодия наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного и городского бюджетов. Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась почти на 220 миллионов гривень и достигла 437 миллионов гривень, в том числе долг акционерной компании "Киевводоканал" с начала года вырос на 175,4 миллиона гривень и достиг 344,5 миллиона гривень

Населения Киева за первое полугодие 2016 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед компанией на 25,5 миллиона гривень - до 223,7 миллиона гривень.

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Потребители Дарницкого, Соломенского и Святошинского районов остаются крупнейшими должниками за электроэнергию, их задолженность на 1 июля составила 32,79 миллиона гривень, 25,87 миллиона гривень и 24,85 миллиона гривень соответственно.

Как сообщал УНИАН, "Киевэнерго" в 2015 году получила чистый убыток 1,6 миллиарда гривень, тогда как 2014 год компания завершила с чистой прибылью в 83,7 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.