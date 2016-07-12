Нефть марки Brent подорожала на 5%

По состоянию на 20:49 стоимость барреля Brent с поставкой в сентябре была $48,51, что на 4,82% выше относительно начала торгов, передает РБК.

На открытии торгов баррель Brent торговался по $46,09, в то время как на закрытии вчерашних торгов — по $46,25. Цена августовских фьючерсов на техасскую нефть WTI также поднималась во вторник почти на 4,5%, до $46,77 за баррель.

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«Мы протестировали нижнюю границу диапазона $45–50 вчера. Цены упали ниже $45, после чего снова начали покупать нефть», — рассказал Bloomberg Билл О’Грэйди, главный рыночный стратег фонда Confluence Investment Management, управляющего $4,9 млрд.​

Согласно опросу Bloomberg, на рынке ожидают продолжения наблюдающегося уже семь недель снижения запасов американской нефти. Согласно данным Управления по энергетической информации, запасы нефти в США за неделю, заканчивающуюся 1 июля, сократились на 2,2 млн барр., до 524,4 млн барр.

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По данным Международного энергетического агентства, нападения на объекты нефтяной промышленности в Нигерии сократили производство нефти в этой стране в мае почти на 1,4 млн барр. в сутки — до самого низкого за 27 лет уровня. Пауза в нападениях, по данным нигерийских властей, помогли увеличить добычу до 1,9 млн барр. по состоянию на 8 июля, однако атаки на трубопроводы Chevron на прошлой неделе поставили восстановление ситуации под сомнение, пишет Bloomberg.

​«Рынок резко сжимается из-за ситуации в Канаде и Нигерии, а также из-за снижения объемов производства здесь [в США]», — рассказывает агентству главный стратег по экономике Macro Risk Advisors Крис Кеттеман.

Рост нефтяных котировок также совпал с публикацией доклада ОПЕК, в котором картель спрогнозировал рост мирового спроса на нефть на 1,2 млн барр. в день в следующем году, до 95,3 млн барр. в день.​​