Цены на нефть возобновили падение

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают, об этом свидетельствуют данные торгов.

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Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,83%, до $46,41 за баррель, передает Gazeta.ru.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре просели на 0,62%, до $47,91 за баррель.

Как сообшал УНИАН, Нефть марки Brent на торгах во вторник выросла почти на 5%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.