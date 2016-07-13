"Газпром" завершил ликвидацию совместного с Фирташем трейдера "РосУкрЭнерго"

Российский монополист "Газпром" завершил процедуру ликвидации швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo, начатую еще в 2014 году, следует из материалов компании, передает РИА Новости.

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RosUkrEnergo исключено из списка аффилированных лиц "Газпрома", составленного по состоянию на 30 июня 2016 года.

Справка УНИАН. Между украинским госхолдингом «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» с 2006 до 2009 года существовала коммерческая структура-посредник - швейцарская компания RosUkrEnergo AG, принадлежащая «Газпрому» и украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину.

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Компания выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину. С 2009 года «Нафтогаз» перешел на прямые контракты с «Газпромом». Тогда «Нафтогаз» приобрел у «Газпрома» долг RosUkrEnergo на 1,7 млрд долл. за поставленный компании российский газ.

«Нафтогаз» в одностороннем порядке изъял 11 млрд куб. м газа у швейцарской компании, по поводу чего RosUkrEnergo обратилось в Стокгольмский арбитраж.

В 2010 году суд обязал «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газа, а также выплатить штраф в размере 1,1 млрд куб. м газа.