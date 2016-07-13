Счета "Киевэнерго" и более 100 других энергокомпаний разблокированы

Счета энергогенерирующей компании «Киевэнерго» и 104 энергокомпаний в других областях Украины разблокированы, ремонтные службы могут продолжить подготовку теплосетей к отопительному сезону, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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«Счета 104 энергокомпаний во многих областях Украины, в том числе и «Киевэнерго», заблокированы. Это ограничивало возможность проводить подготовку к зиме. Но счета уже разблокировали, и мы успеем вовремя подготовиться к отопительному сезону», - цитирует Кличко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета столичной энергокомпании «Киевэнерго», а также счета еще более 100 украинских предприятий теплокоммунэнерго из-за штрафных санкций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

В 2014-2015 годы между «Киевэнерго» и «Нафтогазом» возникали споры относительно выплаты задолженности за потребленный газ. «Нафтогаз» настаивал на оперативной оплате поставленного «Киевэнерго» газа, а последняя, в свою очередь, заявляла о значительной задолженности бюджетных организаций столицы за предоставленные услуги, что не позволяло своевременно и в полной мере рассчитываться за газ.

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Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежат энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.