Кабмин откажется от формулы "Роттердам плюс": цена угля будет зависеть от стоимости на бирже в Польше

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме, как предлагалось ранее.

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Об этом сообщил глава министерства Игорь Насалик.

«При формировании цены угля мы взяли за основу формулу цены с привязкой к бирже в Польше. За базу взяли Польшу. Там и плечо отпало, про которое говорили (плечо доставки топлива – УНИАН). Мы вышли на цену, о которой мы сообщим на днях. Мы взяли за основу Польшу. Как раз это газовый уголь – такой, как у нас. И там нет плеча (доставки – УНИАН)», – сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

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По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс транспорт").

По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы "Роттердам плюс" при закупке угля.

24 июня Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.