Апелляционный суд отменил решение о банкротстве "Черноморнефтегаза"

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева, который возбудил дело о банкротстве государственной нефтегазовой компании «Черноморнефтегаз», основные активы которой были утрачены после оккупации Крыма Россией.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», который является материнской компанией для «Черноморнефтегаза».

«Сегодня Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда города Киева о возбуждении дела о банкротстве «Черноморнефтогаза», - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, первая судебная инстанция не приняла во внимание нормы Закона Украины «О трубопроводном транспорте», согласно которым в отношении государственных компаний (дочерних структур «Нафтогаза»), что осуществляют транспорт газа магистральными трубопроводами и используют подземные хранилища, не может быть возбуждено дело о банкротстве.

«В отношении государственных предприятий (дочерних и основанных «Нафтогазом Украины»), которые осуществляют деятельность по транспортировке магистральными трубопроводами и хранению в подземных газохранилищах ... не может быть возбуждено дело о банкротстве», - цитирует закон пресс-служба.

Согласно сообщению, отмена незаконного постановления позволит «Черноморнефтегазу» продолжить работу, в частности по возвращению утраченных в Крыму активов.

Как сообщал УНИАН, со времени начала аннексии Крыма Россией в марте 2014 года Украина пытается добиться компенсации за оккупацию полуострова.

В частности, убытки, причиненные «Черноморнефтегазу» аннексией Крыма, заявлены в иске Министерства юстиции Украины к Российской Федерации о признании незаконной оккупации Крыма и компенсации ущерба, нанесенного этой оккупацией (дело «Украина против России»). Балансовая стоимость утраченных активов «Черноморнефтегаза» составляет 14,9 млрд грн.

1 июня 2016 года Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

2 июля 2016 года «Нафтогаз» заявил, что считает такую позицию суда незаконной. По информации компании, решение о банкротстве было вынесено по иску коммерческой структуры, которой «Черноморнефтегаз» задолжал за оборудование, поставленное в 2012 году, около 418 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.