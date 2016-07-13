Украина с сегоднящнего дня увеличила импорт природного газа из Венгрии на 60% - до 1,6 миллиона кубометров в сутки.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь оператора отечественной газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Украина увеличила импорт газа из Венгрии на 60% - до 1,6 миллиона кубометров/сутки", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Украина 9 июля возобновила приостановленный с начала июля импорт природного газа из Венгрии.

В связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 июля увеличились на 1,2%, или на 115 миллионов кубометров, - до 9,844 миллиарда кубометров с 9,729 миллиарда кубометров.

"Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.