Антимонопольный комитет расследует подорожание газа на украинских заправках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет исследование рынка сжиженного газа в качестве моторного топлива из-за наблюдаемого в последний месяц существенного подорожания газа на украинских заправках, сообщила пресс-служба АМКУ.

"Во время мониторинга рынка сжиженного газа в качестве моторного топлива Комитет выявил, что за последний месяц во всех регионах Украины средние розничные цены указанного вида горючего выросли в среднем на 15%. С целью проверки соответствия ценовой ситуации на рынке требованиям законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет уже начал соответствующее исследование", - говорится в сообщении.

Пресс-служба АМКУ отметила, что наиболее стремительный рост розничных цен на сжиженный газ на заправках наблюдается с начала июля текущего года. При этом, только за одни сутки, с 11 по 12 июля, в сетях АЗС отдельных операторов рынка 1 литр указанного топлива подорожал почти на 1 гривню.

"Такая ситуация не могла остаться без внимания Антимонопольного комитета Украины, поскольку такое подорожание в розничной сети может быть обусловлено не только объективными факторами, влияющими на ценообразование, но и быть следствием совершения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба АМКУ заявила, что, в случае выявления в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий или злоупотреблений монопольным положением, к нарушителям будут применены предусмотренные законодательством санкции, в том числе наложение штрафа в размере до 10% дохода субъекта хозяйства за год, предшествующий году наложения штрафа.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Украине наблюдалась ситуация со снижением оптовых цен на нефтепродукты, но, несмотря на это, стоимость топлива на розничном рынке повышалась.

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По информации Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ), 8 июля по сравнению с 1 июля на розничном рынке незначительно подорожали бензин А-95 и дизтопливо. При этом цены на сжиженный газ (СПБТ) ощутимо выросли – на 0,98 гривни/литр.

Неконтролируемый рост цен на топливо в Украине также имел место в конце 2015 - начале 2016 года. Расследование картельного сговора на рынке нефтепродуктов инициировал бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк, также он призвал АМКУ и Минэнергоугля разобраться в ситуации. Тогдашний министр энергетики Владимир Демчишин провел ряд встреч с нефтетрейдерами, после чего цены на топливо в Украине начали снижаться.

20 мая 2016 года, после обращения народных депутатов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен провести совещание по вопросам ценообразования на рынке автомобильного топлива при участии Антимонопольного комитета. По его словам, синхронные действия трейдеров могут носить признаки сговора по регулированию цен, а сам рост цен на многих АЗС происходит синхронно.

23 мая Антимонопольный комитет Украины завершил расследование по наличию антиконкурентных согласованных действий при установлении розничных цен на топливо, по результатам которого выявил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В начале июня Гройсман заявил, что реагирование Антимонопольного комитета на ценовую ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов (цен на АЗС) будет иметь результат только через 4-6 месяцев.