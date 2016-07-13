"Центрэнерго" покупает уголь с оккупированных территорий через "криминальную" фирму - СМИ

ПАО «Центрэнерго» опубликовало в «Вестнике госзакупок» данные о контрактах на поставку угля, заключенные в первом квартале 2016 года.

В самом отчете нет данных о дате его составления. Он был опубликован лишь 21 июня, хотя должен был быть обнародован еще в апреле, пишут «Наші гроші».

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Издание еще в начале июня сообщало, что «Центрэнерго» по непонятным причинам в 2016 году прекратило официальную публикацию данных о поставках угля из России и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.), хотя раньше отчитывалось ежеквартально.

«В последнем отчете обнародованные данные о 10 контрактах на общую сумму 3,77 млрд грн. Во всех случаях не указаны ни объем угля, ни цену за тонну, хотя ранее такие данные были обнародованы. Следовательно, невозможно сравнить закупочную цену с стоимостью антрацита 1364 грн./т, которую «Центрэнерго» тогда имело право закладывать в тариф на произведенную электроэнергию», - пишут «Наші гроші».

Впервые среди поставщиков госкомпании появилось ООО «ДТЭК трейдинг» Рината Ахметова.

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Продолжено сотрудничество с ООО «Шахтоуправление «Донбасс», которому в прошлом году заказали угля на 528 млн грн. Совладельцем этой фирмы является Дмитрий Бурлака из оккупированного боевиками Донецка. Ранее он также был учредителем ООО «Обогатительная установка «Макеевская» вместе с Всеволодом Бухтиаровым и Виталием Беляковым, экс-директором угольной компании ДРФЦ из группировки беглого Януковича. Бухтиаров и Беляков входили в состав учредителей ООО «Сварожеч», которое во времена Януковича поставляло уголь на еще государственное «Донбассэнерго».

Наибольший подряд стоимостью 523,00 млн грн. ныне получило ООО «Обогатительная Фабрика №105», записанное на жительниц оккупированного Донецка Тамару Лысенко и Викторию Остапенко.

«Центрэнерго» в прошлом году уже заказывало у этой фирмы фабрики угля на 84 млн грн, и этот факт попал в уголовное производство ГПУ против тогдашнего директора энергокомпании Игоря Балабанова, который был помощником нардепа от БПП Сергея Тригубенко, отмечают в издании.

Балабанов сейчас уволился с «Центрэнерго», его заменил Олег Коземко.

Новый генпрокурор Юрий Луценко назначил брата Тригубенко руководителем Херсонской областной прокуратуры. Данных об аресте или розыск Балабанова пока нет.