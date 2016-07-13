МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в следующем году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста спроса на нефть в 2017 года до 97,4 миллиона баррелей в сутки, сообщает Росбалт.

"Кроме того, как следует из отчета МЭА, агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2016 году до 96,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что избыток запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах по-прежнему грозит падением цены на нефть.

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"Как полагают в МЭА, добыча за пределами ОПЕК возобновит рост в 2017 году и увеличится на 200 тысяч баррелей в сутки после падения на 900 тысяч баррелей до 56,5 миллиона баррелей в сутки, ожидаемого в этом году", - отмечает издание.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обнародовала доклад, согласно которому ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 1,12 миллиона баррелей в сутки по сравнению с этим годом до 95,3 миллиона баррелей в сутки.

При этом ОПЕК ожидает, что избыточное предложение нефти уйдет с рынка в следующем году благодаря сокращению добычи за пределами картеля.

В докладе также указывается, что спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 году вырастет на 1,1 миллиона баррелей в день до 33 миллионов баррелей в день.