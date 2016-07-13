Кабмин намерен до 2026 года удвоить долю гидроэнергетики в энергобалансе

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

"Целями программы являются увеличение стойкости, надежности и эффективности работы Объединенной энергосистемы Украины, ее интеграция в европейскую энергосистему, уменьшение потребления энергетического топлива и вреда для окружающей среды", - сказал директор оператора гидроэлектростанций страны - государственной компании "Укргидроэнерго" - Игорь Сирота, представляя программу.

Он также добавил, что "главная цель программы - введение в эксплуатацию 3500 МВт новых мощностей, доведение до 15,5% доли гидроэнергетики в Украине, уменьшение зависимости Украины от импорта органического топлива”.

По словам Сироты, программа предусматривает реконструкцию существующего оборудования, а также строительство Днестровской гидроаккумулирующей станции, Каневской гидроаккумулирующей станции, Каховской гидроэлектростанции и Верхнеднестровского каскада.

При этом заявленный объем финансирования программы составляет 83,7 млрд грн, из которых 48,7 миллиарда гривень должны быть получены от международных финансовых организаций (МФО).

"Мы просили бы более полного обоснования необходимости в средствах по каждому проекту с конкретными сроками реализации. Мне кажется, что нужно обосновать, нужны ли для привлечения средств МФО затраты на государственные гарантии", - отметила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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В итоге, программа была принята с протокольным учетом замечаний Министерства финансов, а также замечаний министра культура Вячеслава Кириленко касательно обеспечения безопасности для культурных и археологических ценностей при постройке Каневской гидроаккумулирующей станции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на прошлой неделе утвердил финансовый план государственной компании "Укргидроэнерго" на 2016 год с размером доходов 4,84 миллиарда гривень, чистой прибылью 1,2 миллиарда гривень и тарифом на отпуск электроэнергии 0,61 гривни/кВт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина намерена почти в два раза увеличить долю гидроэлектростанций в производстве электроэнергии - до 15,5% с нынешних 8,6%. По словам премьера, акцент на производстве энергоресурсов из возобновляемых источников является одним из главных приоритетов работы правительства, а украинские предприятия могут обеспечить процесс повышения энергоэффективности страны необходимыми техническими средствами.

В Украине эксплуатируется 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская, Днепровская, Каховская ГЭС, Киевская гидроаккумулирующая электростанция, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС. Оператором гидроэлектростанций является государственная компания "Укргидроэнерго". Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций составляет 5007,6 МВт.