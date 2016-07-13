"Центрэнерго" выдает поставки угля с оккупированных территорий Донбасса за южноафриканское топливо

Об этом написал политический эксперт Владимир Манько в своей колонке «Уголь, убивающий наших солдат».

«Схема сложная и простая одновременно. Представитель Украины - ПАО "Центрэнерго" - заключил договор с гонконгской компанией Arida Global Limited, которая обязалась доставить в Украину уголь, купленный в ЮАР. На поставку огромной партии есть соответствующие документы», - написал эксперт, уточнив, что весь импортный уголь подозрительно почему-то идет исключительно через российские порты и железнодорожные станции.

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«Возникает риторический вопрос: почему груз из ЮАР попадает в Украину не через украинские таможенные зоны? И не потому ли, что он завозится с оккупированных территорий Донбасса», - задает риторические вопросы Владимир Манько

При этом эксперт, ссылаясь на ранее проведенное журналистами расследование, еще раз указывает на многие нестыковки в озвученной «Центрэнерго» схеме поставок угля. В частности, транспортное плечо поставки угля из ЮАР в российский порт значительно дольше, чем в украинские порты. Кроме того, согласно подписанному договору между «Центрэнерго» и Arida Global Limited, перевозить уголь должна была компания Cortex Sales Limited на двух балкерах.

Yasa Neslihan та Moonray. Однако, как выяснилось, эти судна с конца октября по начало февраля 2016 года никогда не заходили в порты ЮАР и в Черное море.

Не менее интересной является озвученная Владимиром Маньком информация о том, кто может стоять за компанией Arida Global Limited.

«За регистрированноой в 2011 году Arida Global Limited стоит известный украинский олигарх, кум президента России Виктор Медведчук», - написал эксперт в своей колонке.

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Кроме того, по его информации, винтиками в схеме закупки угля с оккупированных территорий Донбасса являются скандально известный экс-руководитель Госуправления делами Игорь Бакай и близкий к Медведчуку российский бизнесмен Игорь Сало.

В свою очередь экс-член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус комментарии УНИАН также заявил, что схема поставок угля на «Центрэнерго» из ЮАР является очень подозрительной.

«Выглядит очень подозрительно. Я бы даже сказал неправдоподобно», - сказал Герус, добавив, что уголь из ЮАР никогда не едет через Россию, а всегда идет через украинские порты возле Одессы.

Герус также отметил, что при расследовании по международным каналам можно легко установить, покупался ли уголь у ЮАР и у какого производителя.

Как сообщал УНИАН, зимой 2016 года впервые появилась информация, что под видом угля из ЮАР для «Центрэнерго» поставляется антрацит из зоны АТО. Контролируют этот процесс люди, приближенные к Виктору Медведчуку, который берет участие в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию войны на Донбассе, а также является кумом президента России Владимира Путина.

Однако Владимир Демчишин, который на тот момент занимал пост министра энергетики и угольной промышленности, опроверг закупку для «Центрэнерго» угля из зоны АТО под видом южноафриканского.

Весной Минэкономразвития проводило конкурс на главу «Центрэнерго», однако 8 апреля суд заблокировал проведения конкурса.

Позже народный депутат Сергей Лещенко заявил, что за срывом конкурса по назначению руководителя госкомпании "Центрэнерго" стоит народный депутат из фракции БПП и один из ближайших соратников президента Игорь Кононенко. Кроме того, в СМИ неоднократно появлялись публикации о том, что поставки угля на «Центрэнерго» курирует Игорь Кононенко.

ПАО «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

В 2015 году «Центрэнерго» закончила с чистой прибылью 70 млн грн