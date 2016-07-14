Гройсман обсудил с руководством Минэнергетики США вопрос об углублении сотрудничества
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с руководством Министерства энергетики США относительно направлений углубления сотрудничества в энергетическом секторе.
Об этом Гройсман сообщил на странице в Facebook.
Во время встречи стороны обсудили надлежащую подготовку энергосистемы Украины к зимнему сезону, а также поддержку проектов энергоэффективности в Украине.
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"Реформа энергетического сектора сегодня является одним из приоритетов для правительства. Задачи, которые стоят на повестке дня, – открыть доступ на энергетический рынок для новых компаний, благодаря реальной конкуренции способствовать снижению цен, увеличить долю альтернативных источников энергии, таких как, например, гидроэнергетика, стимулировать энергоэффективность", - говорится в сообщении.
"Мы имеем уже двухлетний опыт успешного сотрудничества и новые задачи для ее продолжения", - добавил Гройсман.