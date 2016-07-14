Цены на нефть вернулись к росту после падения накануне

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют положительную динамику, корректируясь вверх после падения на более чем 5% накануне из-за данных Минэнерго США о сильном росте запасов бензина и дистиллятов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 06:57 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,23% - до 46,83 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,45% - до 45,40 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 июля, сократились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 521,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы за неделю снизятся на 2,95 миллиона баррелей, до 521,45 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,67%, или на 57 тысяч баррелей в сутки — до 8,485 миллиона баррелей в сутки.

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"Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились на 0,2 миллиона баррелей — до 63,9 миллиона баррелей. Запасы бензина в США увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 240,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали, что показатель сократится на 0,432 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 2,7% — до 153 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель увеличится всего на 0,256 миллиона баррелей", - отмечает издание.

Данный отчет усилил негативные настроения на нефтяном рынке, вызванные прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА). По данным организации, мировые запасы нефти в прошлом месяце продолжили свой рост.

"Мы знаем, что сейчас происходит процесс восстановления баланса на рынке, но давление на цены на нефть сохраняется. Рынок уже видел быстрый рост цен до уровня в 50 долларов за баррель, так что не исключено, что мы увидим такое же быстрое падение до отметок ниже 40 долларов", - прокомментировал ситуацию агентству Рейтер старший менеджер Phillip Futures в Сингапуре Автар Санду (Avtar Sandu).