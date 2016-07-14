"Росатому" угрожают санкции: компания признала наличие бизнеса в оккупированном Крыму

"Росатом" признал, что стал поставщиком оборудования для ТЭС, которые строит в оккупированном Крыму входящий в "Ростех" "Технопромэкспорт", пишет "Коммерсант".

До сих пор "Росатому" удавалось избегать западных санкций, но теперь, говорят юристы, риски для госкорпорации стали более серьезными. При этом документальных доказательств поставок действительно нет: единственные контракты, которые могли бы соответствовать названным "Росатомом" условиям, выглядят как закупки для ТЭС в Тамани.

Читайте также"Энергоатом" полностью заполнит один реактор топливом Westinghouse в 2018 годуС конца 2014 года крымские энергопроекты для любых поставщиков являются рискованными, поскольку попадают под санкции США и ЕС. До сих пор в аннексированных Крыму и Севастополе чаще всего открыто работают только те российские структуры, которые и так включены в санкционные списки.

"Росатом", активно работающий на рынках США и Европы, до сих пор под санкции не попадал. В "Росатоме" не стали пояснять подробности контракта по крымским ТЭС, источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отмечает, что в отделе управления рисками угроз не видят. В "Ростехе" не ответили на запрос "Ъ".

Юристы "крымские" риски госкорпорации сочли серьезными. Управляющий партнер АБ "Бартолиус" Юлий Тай полагает, что поставки аппаратуры на оккупированный полуостров могут обернуться для "Росатома" попаданием под санкции: "Такая деятельность — это риск, потому что санкции действуют так: "Кто там работает — попадает под санкции". Он поясняет, что если в отношении компании введут ограничения, она не сможет заключать договоры с западными контрагентами, брать кредиты в банках. Не столь категорична руководитель юридического департамента Национальной юридической службы Юлия Галуева: "Вопрос в том, будут ли соблюдены условия, которые иностранные государства признают санкционными, то есть будет ли поставка оборудования для ТЭС подпадать под них".

В Еврокомиссии и Минторге США, наложивших санкции за оккупацию Россией Крыма, не ответили на запрос "Ъ".

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России.

Глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.