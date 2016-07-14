Представители Минэнерго США обсудили вопросы развития "Энергоатома" с руководством компании

Представители Министерства энергетики США обсудили с руководством Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" вопросы развития компании, ее финансовую ситуацию и подготовку отечественных АЭС к зимнему периоду, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно сообщению, со стороны США во встрече, состоявшейся 13 июля, приняли участие первый заместитель министра энергетики Джонатан Элкинд, заместитель министра энергетики Дэвид Молер, атташе по энергетике Эндрю Вогт и координатор проектов от посольства США Арина Коваленко.

В сообщении отмечается, что на встрече также обсуждались вопросы реализации инвестиционных программ "Энергоатома" на ближайшие 2-5 лет, среди которых ‒ ход диверсификации поставок ядерного топлива на украинские АЭС, строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива по технологии американской компании Holtec International, а также строительство новых атомных энергоблоков.

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"Что касается доли атомной энергетики на энергетическом рынке Украины, в течение последних 3 лет мы занимаем более половины. И если говорить не только о краткосрочной, но и долгосрочной перспективе, то в стратегических документах, касающихся развития электроэнергетической отрасли Украины, предполагается, что эта доля будет сохранена", ‒ отметил на встрече президент компании Юрий Недашковский, которого цитирует пресс-служба.

Президент "Энергоатома" также добавил, что сейчас энергетическая стратегия Украины пересматривается новым составом правительства, но предложения компании и Министерства энергетики Украины заключаются в сохранении существующего сейчас баланса выработки электроэнергии.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.