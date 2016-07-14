Оперативная реакция: "Надра Украины" готовы помогать расследованию факта взяточничества на своем дочернем предприятии

Национальная акционерная компания "Надра Украины" готова способствовать правоохранителям в расследовании факта получения взятки заместителем директора дочернего предприятия компании "Захидукргеология", сообщает пресс-служба "Надра Украины".

"Надра Украины" готовы всячески способствовать правоохранителям расследовать случай со взяткой в "Захидукргеология", - заявляют в компании.

Согласно сообщении, руководство "Надра Украины" оперативно отреагировало на ситуацию, которая сложилась на предприятии "Захидукргеология", где 13 июля правоохранительные органы задержали одного из заместителей этого предприятия на взятке.

В сообщении приводятся слова главы компании Ярослава Климовича, который заявил, что требует от руководителя "Захидукргеологии", немедленно отстранить данное лицо от исполнения служебных обязанностей.

"Отмечу, что мы будем всячески содействовать правоохранительным органам в расследовании этого дела. На самом деле, это для нас шок, откровенно скажу. Я прошу следствие быстро дать объективную оценку действиям этого человека. Лично благодарю львовскую полицию и непосредственно начальника Управления полиции во Львовской области за такую оперативную работу", - добавил Климович.

По его словам, в "Надра Украины" было оперативно организовано совещание, на котором принято решение провести служебное расследование.

"Уже создана комиссия с участием руководителей структурных подразделений НАК "Надра Украины". Члены комиссии уже сегодня оперативно выезжают во Львов для проведения служебного расследования", - сказал Климович.

О ходе расследования этого дела компания намерена сообщать СМИ и общественности.

При этом в "Надра Украины" отмечают, что ее дочернее предприятие "Захидукргеология" является отдельным юридическим лицом, которое в соответствии с положениями устава предприятия самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, не несет ответственности по обязательствам учредителя (компании), а учредитель - за обязательства предприятия.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что оперативники Управления защиты экономики и следствия Нацполиции во Львовской области совместно с областной прокуратурой задержали на взятке в 1,5 миллиона гривень первого заместителя предприятия "Захидукргеология", которое входит в структуру госкомпании "Надра Украины". По словам Авакова, чиновник требовал от представителя юридического лица 3 миллиона гривень. За эту сумму он пообещал посодействовать в подготовке и согласовании документации на газовое месторождение с последующей выдачей специального разрешения на недропользование.

Справка УНИАН. "Захидукргеология" - единственное в отрасли многопрофильное предприятие, осуществляющее весь комплекс геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.