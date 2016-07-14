Иран нарастил добычу нефти до 5-летнего максимума

Добыча нефти в Иране с декабря 2015 года увеличивалась на 740 тысяч баррелей нефти в день до 3,63 миллиона баррелей в день в июне 2016 года, сообщает Росбалт со ссылкой на обзор информагентства Platts.

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"Достижение иранского нефтяного сектора может в дальнейшем помочь стране вернуть долю рынка, которую страна потеряла в результате введенных против нее санкций США. Ранее власти Ирана объявили, что к июлю им удалось вернуть около 80% доли нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Как заявил директор международного департамента Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсен Камсари, стране удалось вернуть себе значительную часть рынка при помощи расширения возможностей экспорта нефти до 2 миллионов баррелей нефти в день.

Он также добавил, что Иран намеревается удвоить экспорт нефти до 4 миллионов баррелей в день, но для этого необходимы определенные условия.