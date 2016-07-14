Порошенко и Алиев договорились возродить "Одесса-Броды" для транспортировки нефти в Европу

Украина и Азербайджан заинтересованы в реализации проекта «Одесса-Броды» для транспортировки нефти.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Баку.

«Мы очень серьезно обсудили вопросы реализации проекта «Одесса-Броды» и дали поручение, чтобы возродить этот проект, потому что Азербайджан поставляет на европейский рынок очень большие объемы своей нефти и также становится транзитной страной для стран, находящихся на восточном побережье Каспийского моря», - заявил Алиев.

«Каспийское, Черное и Балтийское моря – этот треугольник имеет потенциал для сотрудничества. Я считаю, что роль транспортных коридоров является ключевой», - добавил президент Азербайджана.

В свою очередь президент Порошенко подчеркнул, что Украина заинтересована и в других совместных энергетических проектах, предоставляющих азербайджанским инвесторам доступ на украинский топливный рынок. «Мы всячески будем содействовать этому доступу», - сказал Порошенко.

Присутствовавший на переговорах вице-премьер-министр Геннадий Зубко также предложил рассмотреть проект транспортировки азербайджанской нефти из порта Супса (Грузия) через южную ветку нефтепровода «Дружба» в Словакию и Чехию. Этот альтернативный вариант транспортировки ресурсов также приобретает значение в связи с меняющейся геополитической ситуацией в регионе.

«Мы рассчитываем, что правительство Азербайджана поддержит этот проект на стадии его практической реализации», - отметил Зубко.

Нефтепровод «Одесса-Броды» построен в 2001 году между Одессой и городом Броды Львовской области, где осуществлена его стыковка с нефтепроводом «Дружба». Его протяженность составляет 667 км, проектная мощность - 14,5 млн тонн нефти в год.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко находится с официальным визитом в Азербайджане. В ходе переговоров с президентом Алиевым главы государств обсудили множество совместных проектов в социально-экономической и культурной сферах двух стран.

В частности, рассматривались перспективы совместного строительства транспортного самолета Ан-178, а также развития нескольких транспортных коридоров, включая новый «Шелковый путь».