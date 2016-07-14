Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о Нацкомиссии по энергетике

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №2966 о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и отправила документ на повторное второе чтение.

За соответствующее решение проголосовали 258 депутатов. До этого парламент провалил принятие законопроекта, за который проголосовало 188 нардепов при необходимых 226.

"Мне кажется, что это несправедливо после такой титанической работы. Комитет пошел на все возможные компромиссы для поддержки законопроекта", - сказал спикер парламента Андрей Парубий после провала голосования за законопроект.

В полном составе его не поддержали фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Опозиционного блока" и "Батькивщины".

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Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявлял, что принятие закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)" позволит обновить кадровый состав этой комиссии, а также снизить зависимость от других органов в принятии решений. Комиссия сможет устанавливать уровень зарплат сотрудников, который будет их мотивировать, и позволит привлекать более профессиональных сотрудников.

15 июня 2016 года специалисты экспертной группы, курирующей реформы энергетического сектора, "Реанимационного пакета реформ", отметили, что законопроект №2966-д имеет ряд положительных наработок, таких как запрет на незаконное влияние на работу комиссии, наличие четкой процедуры обнародования проектов решений и протоколов заседаний, требования по проведению открытого обсуждения проектов решений регулятора, а также процедуру рассмотрения жалоб и урегулирования споров.

Комиссия была создана в 1994 году, но закон, определяющий ее статус, так и не был принят.