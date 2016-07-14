Глава НКРЭКУ рассказал о "чаевых" в цене угля, которые гарантируют "отсутствие проблем"

Глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил, что в ценообразовании на энергетический уголь заложены дополнительные чаевые, гарантирующие отсутствие проблем с топливом.

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Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

Комментируя переход на формулу "API2+фрахт", которая на выходе дает 1 500 грн за тонну угля вместо озвученных ранее 1 100 грн за тонну, он сказал, что «формула работает на ТЭС».

«Эта формула работает на ТЭС. Ею мы дали компаниям тепловой генерации бюджет для покупки угля. Дальше их задача — в рамках этого бюджета провести тендер, на котором будет определено лучшее предложение. Когда мы принимали этот подход, мы отталкивались от того, что 40% угля добывается на неконтролируемой территории. Весь 2015 год все были "по колено в крови", чтобы привезти этот уголь. Сейчас этого уже никто не вспоминает. Чтобы больше не заниматься этим героизмом, мы решили дать им бюджет, который точно позволит не ставить вопрос об обеспечении углем», - заявил Вовк.

На уточняющий вопрос о том, что в цене 1 500 грн за тонну заложены некие дополнительные чаевые, гарантирующие отсутствие проблем, глава НКРЭКУ ответил утвердительно.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме, как предлагалось ранее.

В апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

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По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс транспорт").

По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Как писали СМИ, новая формула расчета тарифов за электроэнергию, разработанная Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поможет донецкому олигарху Ринату Ахметову заработать около миллиарда долларов.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы "Роттердам плюс" при закупке угля.

24 июня Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.