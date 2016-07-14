В Беларуси заявили, что не останавливали поставки нефтепродуктов в Украину

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь), производящий нефтепродукты, которые импортируются в Украину, выполняет свои контрактные обязательства по отгрузкам топлива на украинский рынок в полной объеме и без задержек.

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Об этом сообщил начальник отдела маркетинга Мозырского НПЗ Иван Стрижов в своем комментарии корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос об остановке отгрузок топлива в Украину.

«Все поставки в направлении Украины осуществляются в полном объеме и своевременно. Мы в полной мере выполняем свои контрактные обязательства перед «БНК-Украиной» (крупнейший импортер белорусского топлива в Украину – УНИАН) и другими партнерами, которые поставляют нефтепродукты на украинский рынок», - сказал Стрижов.

Комментируя по просьбе корреспондента УНИАН слова менеджера Мозырского НПЗ аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко сообщил, что 12 и 13 июля украинские компании-импортеры белорусских нефтепродуктов получили уведомления из Беларуси об остановке их поставок, но с 14 июля отгрузки с белорусских НПЗ были возобновлены в полной мере, что подтверждают источники на рынке.

«Сегодня трейдеры ждут подтверждения того, что поставки будут и в дальнейшем выполняться в полном объеме», - отметил Сиренко.

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Также эксперт сообщил, что в начале торгов 14 июля на торговой площадке «Белнефтехима» (Белорусский государственный концерн, который объединяет предприятия по добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также компании, которые производят нефтехимическую продукцию – УНИАН) был всего один лот – предложение дизельного топлива производства Новополоцкого НПЗ. Однако позднее появилось больше 10 лотов, что характеризует возобновление торговли с украинскими контрагентами.

«Белорусское топливо на украинском рынке занимает 40% от общего уровня потребления. Остановка поставок из Беларуси грозит дефицитом и возможным ростом цен, как в оптовом, так и в розничном сегменте рынка (на АЗС). Рынок нефтепродуктов на сегодня достаточно диверсифицирован, и Украина со временем сможет заменить поставки с белорусских НПЗ, но на это нужно время», - сказал Сиренко.

Ранее отраслевые СМИ на рынке нефтепродуктов со ссылкой на трейдеров, сообщили, что в ночь с 12 на 13 июля Мозырский НПЗ полностью остановил отгрузку нефтепродуктов на экспорт, в том числе в Украину. Такой шаг был связан с провалом переговоров по нефти и газу в Москве премьер-министров Беларуси и России. В ходе этих переговоров обсуждались долги Беларуси перед Россией за газ и, как следствие, ограничения поставок нефти из России на белорусские НПЗ.

По данным СМИ, ряд украинских компаний получили предложения от белорусских партнеров на покупку топлива Новополоцкого НПЗ (второй НПЗ в Беларуси - УНИАН).

Справка УНИАН, По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-июне 2016 года импортировала нефтепродуктов на сумму 1,295 млрд долл., что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в отчетном периоде были Беларусь (844,7 млн долл.), Литва (107,5 млн долл.) и Россия (101,1 млн долл.).