Высший админсуд направил дело о взыскании части прибыли "Энергоатома" на новое рассмотрение в суд первой инстанции

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение было принято 13 июля.

Согласно сообщению, основанием для направления дела на новое рассмотрение суд указал необходимость исследования вопросов, которые были предметом обсуждения во время судебного заседания в Высшем административном суде Украины.

Такими вопросами, в частности, были: наличие полномочий у истца на обращение в суд с иском; связанность контрольных полномочий истца с нормами Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» относительно полномочий органа управления ответчика; признание незаконным и недействительным постановления Кабинета министров Украины от 24 декабря 2014 года №710 «О внесении изменений в Порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями», которое было основанием для определения обязательства «Энергоатома» по уплате 4,2 млрд грн; отсутствие у ответчика спорной задолженности на момент рассмотрения дела в Высшем административном суде Украины.

При этом также сообщается, что конкретные мотивы суда станут известны после получения полного текста соответствующего постановления.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2015 года «Энергоатом» выиграл суд по делу о взыскании с компании 4,2 млрд грн. Коллегия судей Киевского апелляционного административного суда постановила удовлетворить апелляционную жалобу НАЭК «Энергоатом» на постановление Окружного административного суда Киева от 16 сентября о взыскании с компании 4,2 млрд грн части искусственно начисленной прибыли за 2014 год.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.