Министр энергетики озвучил меры, что позволят не покупать уголь из зоны АТО

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Мы можем часть необходимого антрацитового угля заменить поставками с других стран, а часть – переоборудовав блоки ТЭС на сжигание угля газовой группы. Тогда перед нами не будет стоять вопрос о том, стоит ли нам брать или брать уголь из зоны АТО», - сказал министр.

Также Насалик добавил, что для этого нужно переоборудовать блоки на ТЭС.

«Чтобы поменять подачу угля (с антрацитового на газовый) на двух блоках Змиевской ТЭС – это стоит 175 млн грн. Такой шаг дает экономию потребления антрацитового угля в год 1,3-1,4 млн тонн при общем потреблении Украины в 9 с лишним млн тонн», - добавил Насалик.

Кроме того, министр энергетики анонсировал рассмотрение Кабмином решения о выделении средств на закупку импортного угля.

«Скоро будет рассматриваться распоряжение Кабинета министров, чтобы выделит деньги на закупку импортного угля. Это даст сделать новая цена (по формуле на основе бирже в Польше – УНИАН)», - сказал Насалик.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

Читайте также"Центрэнерго" выдает поставки угля с оккупированных территорий Донбасса за южноафриканское топливо

В частности, поставки угля антрацитовой группы с 1 июня этого года отсутствовали и возобновились лишь в конце месяца в объемах, которые, как отмечают в энергокомпании ДТЭК, не позволяют пополнять запасы топлива на складах.

Ранее с возникновением дефицита Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. При этом весной текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что к предстоящему отопительному сезону уголь из ЮАР импортироваться не будет.

Для решения проблемы обеспечения ТЭС углем НКРЭКУ ввела в Украине биржевое формирование цен на уголь отечественного производства. По предложенной комиссией формуле, цена угля будет рассчитываться из стоимости угля на бирже в Роттердаме с учетом доставки в Украину.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечают, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

13 июля Насалик заявил, что Минэнергоугля закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме.