Формула цены на уголь "Роттердам+" не решает проблемы поставок дефицитного антрацита – Насалик

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Формула цены на уголь «Роттердам+» не совсем подходит Украине, так она не решает вопрос антрацитовой группы угля», - сказал министр, после чего предложил альтернативный ценовой индикатор – польскую биржу.

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«Нам нужна оценка нашего внутреннего угля, а также мы должны решить вопрос как нам закупать антрацитовый уголь, не используя зону АТО. Именно поэтому мы в качестве базы взяли польскую биржу. Там нет стоимости транспортного плеча», - сказал министр.

«Формула цены на уголь с индикатором на польском рынке дает возможность решить проблему закупки угля антрацитовой группы», - подчеркнул Насалик.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс транспорт»).

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По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы «Роттердам плюс» при закупке угля.

В ответ на поручение Гройсмана разобраться с формулой цены на уголь ,13 июля Насалик заявил, что Минэнергоугля закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме, как предлагалось ранее.