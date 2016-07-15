Цены на нефть возобновили снижение

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне опасений инвесторов насчет превышения предложения над спросом на рынке "черного золота", сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:57 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59% - до 47,1 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,57% - до 45,42 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОПЕК в июне увеличила добычу нефти до максимума с 2008 года

"С третьего квартала 2016 года до конца 2017 года произойдет очень незначительное изменение мировых запасов (нефти - ред.). Как таковое, нарастание запасов, которое происходит с начала 2014 года, в значительной степени сохранится и, следовательно, будет препятствовать любому росту цен", - приводит агентство Reuters слова аналитиков банка BNP Paribas.

Сдерживают снижение цен на нефть сильные данные статистики по ВВП Китая, одной из крупнейших экономик мира. Рост показателя во втором квартале 2016 года в годовом выражении составил 6,7%, сохранившись на уровне первого квартала.

По предварительным данным, рост ВВП Китая в первом полугодии 2016 года составил 6,7%. Результаты второго квартала не совпали с ожиданиями аналитиков, которые рассчитывали на замедление темпов экономического роста Китая до 6,6%.