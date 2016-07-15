Украина более полугода не покупает газ у России - Ковалив

Украина в рамках диверсификации источников поставки природного газа в страну уже более 230 дней не использует прямые поставки топлива из России, сообщила в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

"Мы не покупаем газ у России уже 231 день, - сказала Ковалив. - Мы стали его (газ - УНИАН) покупать не по политическим соглашениям, а по рыночным условиям. И потому от нас как от государства никто не может требовать теперь политической лояльности или ущемления государственного суверенитета".

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При том она подчеркнула, что впервые правительство установило прозрачную рыночную цену на газ, что также позволило преодолеть хаос и коррупцию на внутреннем рынке газа страны.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам января-марта 2016 года импортировала 2,647 миллиарда кубометров природного газа на сумму 521,7 миллиона долларов. Весь объем газа был импортирован из стран Европы.

31 марта "Нафтогаз" заявил, что не планирует возобновлять закупку газа у "Газпрома" с 1 апреля 2016 года, поскольку цена газа, предложенная российской компанией на II квартал 2016 года, является выше предложения европейских поставщиков "Нафтогаза".