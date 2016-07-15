Ковалив: без рыночного тарифа дефицит бюджета "Нафтогаза" достиг бы 171 миллиарда - столько идет на оборону

Сохранение непрозрачного тарифообразования в Украине, а также системы покрытия разницы в тарифах из государственного бюджета привело бы к росту дефицита бюджета национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" до 171 миллиарда гривень, сказала первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

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"В 2014 году было профинансировано 108 миллиардов гривень для покрытия дефицита "Нафтогаза". Если бы мы не изменили бы эту систему, в 2016 году мы из госбюджета должны были бы заплатить "Нафтогазу" 171 миллиарда гривень. Это больше, чем финансирование обороны на сегодня", - сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что введенная правительством система субсидий - единственно правильный метод выравнивания разницы в тарифах.

"Для людей, которые не могут оплатить тарифы, ничего не изменилось. Они как платили не более 15% совокупного семейного дохода, так и будут их платить. А сумма, которая сэкономлена (на покрытии дефицита бюджета НАК "Нафтогаз Украины") - это порядка 130 миллиарда гривень - это сумма, которую государство может пустить на армию, профинансировать дефицит Пенсионного фонда", - подчеркнула Ковалив.